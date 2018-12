Wahlarzt Markus Rinaldi wird in der Spitzgasse in Wolfsberg ab Jänner ordinieren. Er ist außerdem ab Jänner als Facharzt an der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie im Klinikum Klagenfurt tätig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Rinaldi wird eine Praxis in Wolfsberg eröffnen © KK/RUHDORFER

Mit Jänner wird Markus Rinaldi seine Facharztpraxis für Orthopädie und orthopädische Chirurgie in der Spitzgasse in Wolfsberg eröffnen. Der Wahlarzt will seinen Patienten „eine bestmögliche, individuelle Betreuung bieten“. Rinaldi ist außerdem ab Jänner als Facharzt an der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie im Klinikum Klagenfurt tätig, führt eine eigene Wirbelsäulenspezialambulanz und arbeitet in enger Kooperation mit dem Endoprothetik-, Fuß- und Handchirurgie- sowie dem Arthroskopie- und Kinderorthopädie-Team.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.