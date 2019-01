191 Euro sammelten Firmlinge der Pfarre St. Georgen für die Aktion „Kärntner in Not“. Sie organisierten am Stefanitag eine Agape.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selina Thamerl und Sebastian Tragbauer waren beim Spendensammeln dabei © Privat

„Wir wollen etwas Gutes tun!“ Darin waren sich die Firmlinge der Pfarre

St. Georgen einig. So entstand die Idee, am Stefanitag eine Agape zu organisieren und freiwillige Spenden an „Kärntner in Not“ weiter zu geben. 191 Euro kamen zusammen. Die Aktion gehört zum Projekt „Talente verschenken“. Dabei geht es darum, sich seiner Stärken bewusst zu werden und diese einzusetzen, um gute Taten zu vollbringen.