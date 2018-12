Drei Wochen lang haben die Schüler und Professoren des Stiftsgymnasiums St. Paul Lebensmittel gesammelt. Insgesamt 101 Kilogramm wurden für Menschen in Not gesammelt.

Julia Čas und Schüler des Stiftsgymnasiums St. Paul © Privat

Im Rahmen eines Projektes, das sich „der umgekehrte Adventkalender“ nennt, haben die Oberstufenklassen des Stiftsgymnasiums St. Paul in der Adventzeit haltbare Lebensmittel gesammelt, um damit finanziell schwächeren Menschen unter die Arme zu greifen. Die Projektidee stammt von Julia Čas (7b), die dabei tatkräftig vom Team der Religionslehrer unterstützt wurde.

Drei Wochen lang haben die Schüler und Professoren ihre Spenden in eine kleine Krippe am Schulgang legen können. Insgesamt 101 Kilogramm an Lebensmittel wurden gesammelt. Die Spenden sind für die Lebensmittelausgabe in Klagenfurt bestimmt, wo sie Menschen, die vom Leben benachteiligt sind, zugutekommen.