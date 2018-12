Grundstücke wurden in Rathausnähe in Bad St. Leonhard gekauft, um Platz für dessen Ausbau sowie für Grün- und Parkflächen zu schaffen. Kostenpunkt: 150.000 Euro.

Die Sanierung des Rathauses steht in Bad St. Leonhard in den nächsten Jahren an © Gemeindehomepage

Auf Bad St. Leonhard kommen in den nächsten Monaten einige Veränderungen zu. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nämlich der Ankauf zweier Grundstücke samt Gebäude in der Nähe des Rathauses beschlossen. Damit will man Platz für eine Grünfläche und in weiterer Folge Parkplätze schaffen. Kostenpunkt: 150.000 Euro.

„Der Abriss der Gebäude auf den Grundstücken wird nach Weihnachten stattfinden“, informierte Bürgermeister Simon Maier (SPÖ).