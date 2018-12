Im Jugendzentrum Wolfsberg findet zum sechsten Mal die Charity-Veranstaltung „Christmas in your heart“ statt. Insgesamt 26 Musiker werden am Samstag um 20 Uhr auftreten.

Letztes Jahr konnten rund 350 Personen im JUZ begrüßt werden © JUZ

Letztes Jahr besuchten etwa 350 Personen die Charity-Veranstaltung „Christmas in your heart – Rock-Cover-Night“ im Jugendzentrum Wolfsberg (JUZ). Damit frönten sie nicht nur ihrem Musikgeschmack – nein, sie haben damit auch Gutes getan. Im Rahmen der Veranstaltung werden nämlich jährlich Spenden gesammelt, die Kärntner Familien in Not zugute kommen.

