Auf der Weinebene sollen bald bis zu 100.000 Tonnen Lithium im Jahr abgebaut werden © SCHMERLAIB

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt der Arzneimittelhersteller Hermes Pharma mit Sitz in Wolfsberg weltweit Pharmaunternehmen und Hersteller von diätetischen Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln bei der Erweiterung ihrer Produktlinien. Am Standort im Lavanttal sind rund 290 Mitarbeiter beschäftigt. Da die Ansprüche stetig steigend sind, hat Hermes Pharma heuer beschlossen, auf einer Fläche von 6300 Quadratmetern zusätzlichen Raum für Labor, Verwaltung und Lager zu schaffen. In diese dringend nötige räumliche Kapazität investiert das Unternehmen 16 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung rechnet man Ende 2019.