Das Rote Kreuz Wolfsberg braucht ständig neue Kräfte zur Bewältigung der Aufgaben. Daher wird am Freitag zu einem unverbindlichen Informationsabend geladen.

Das Rote Kreuz startet im Frühjahr wieder die Ausbildung zum Rettungssanitäter © Rotes Kreuz

Das Rote Kreuz Wolfsberg lädt Freitag um 18 Uhr zu einem unverbindlichen Informationsabend in die Bezirksstelle Wolfsberg (neuer Seminarbereich). Beim Infoabend wird erzählt, was das Rote Kreuz ausmacht und was geleistet wird.

Beim Roten Kreuz im Lavanttal arbeiten im Rettungsdienst sowohl freiwillige als auch hauptberufliche Mitarbeiter und Zivildienstleistende. Am Beginn dieser Tätigkeit steht die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Hierzu findet im Frühjahr 2019 wieder eine berufsbegleitende Ausbildung an der Bezirksstelle Wolfsberg statt.

Besonders in diesem Bereich werden Menschen gebraucht, die den bestehenden Mitarbeiterin bei dieser herausfordernden Arbeit helfen.