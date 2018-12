Unbekannte suchten irgendwann zwischen 22. und 27. Dezember einen Haus- und Gartenmarkt in St. Andrä heim. Die Täter erbeuteten 20 Motorsägen.

Diebe brachen in Werkstätte eines Haus- und Gartenmarktes ein © KLZ/Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von 22. bis 27. Dezember in die Räumlichkeiten der Fachwerkstätte eines Haus- und Gartenmarktes in St. Andrä im Lavanttal ein. Die Einbrecher stahlen 20 Motorsägen der Marke Stihl und Husquarna. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.