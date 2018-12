Der Lavanttaler Architekt Josef Klingbacher geht in Pension. Das Büro in Völkermarkt wird übernommen. Auch alle Mitarbeiter werden weiterhin dort tätig sein.

Auch Bürgermeister Valentin Blaschitz begrüßte das neue Team © KK/Privat

Mit 2. Jänner 2019 wird eine neue Zweigstelle der G&H Ziviltechniker GmbH in Völkermarkt am Hauptplatz 16/1 im Haus von Herrn Mag. Piskernik eröffnet. Sämtliche Mitarbeiter des ehemaligen Büro von Architekt Josef Klingbacher einschließlich deren Büroräumlichkeiten werden von der G&H Ziviltechniker GmbH übernommen. Folgende Leistungen werden durch die G&H Ziviltechniker GmbH angeboten: Generalplanung (Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Ausführungs- und Detailpläne), örtliche Bauaufsicht, Baukoordination, Brandschutzplanung und Facility Management.

Die Gründung der Firma wurde 2004 durchgeführt und liegt bei derzeit 19 Mitarbeitern und 2 Geschäftsführern. Mit der Standorterweiterung in Völkermarkt wird der Expansionskurs des Unternehmens weiter fortgesetzt.

Josef Klingbacher geht in den Ruhestand, wird anfangs aber weiterhin im Büro anzutreffen sein.