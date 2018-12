Heuer jährt sich die Befreiung der Marktgemeinde St. Paul zum 100. Mal. Am 27. Dezember lädt die Gemeinde zur Gedenkfeier ein.

Für die St. Pauler ist der 27. Dezember 1918 ein historisches Datum © Bettina Friedl

Der 27. Dezember 1918 hat sich im Gedächtnis vieler St. Pauler eingebrannt. An diesem Tag wurde der Stiftsort von der jugoslawischen Besatzung befreit und gilt als einer der Anfänge des Kärntner Freiheitskampfes. Was folgte, ist als eines der wichtigsten Ereignisse bekannt: Die Volksabstimmung 1920. Heuer jährt sich der Tag der Befreiung St. Pauls zum 100. Mal. Das Jubiläum wird am 27. Dezember gefeiert (Treffpunkt: 8.45 Uhr, Volksschule).