Seit zehn Jahren wird das Friedenslicht von Feuerwehren des Tales entgegen genommen. Anlässlich des Jubiläums wurden Urkunden verteilt © Georg Bachhiesl

Donnerstagabend wurde auf dem Hauptplatz in Bad St. Leonhard das Friedenslicht von der Feuerwehr Maria Lankowitz an die Mitglieder der Feuerwehrjugend Wolfsberg übergeben und gesegnet. Die Aktion jährt sich zum zehnten Mal, deshalb wurden dieses Mal Urkunden verliehen. Die Bevölkerung kann das Friedenslicht Sonntagabend in allen Rüsthäusern im Lavanttal abholen.