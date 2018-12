Facebook

Topplan-Shooting © stock.adobe/Alexander Rochau

Beim Gemeinderat Lavamünd wurde eine Resolution an das Land Kärnten beschlossen. Darin geht es um den Lavantradweg R10, der sich teils auf ehemaligem Bahngrund der ÖBB befindet. Seinerzeit wurde der Radweg mit Mitteln des Landes und der Marktgemeinde errichtet. Der Streckenabschnitt von Kilometer 67,1 bis 79,474 wurde 2016 an eine Frau aus Deutschland veräußert. Nun wurde die Kündigung der Grundbenützungsverträge von der Eigentümerin angekündigt. „Es ist die klare Aufforderung zum Rückbau des Radweges und der baulichen Anlagen, Wasserleitungen und Kanalleitungen bis Fristende 31. Dezember 2018 ergangen“, so in der Resolution.