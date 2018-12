19 Wohneinheiten werden in der Klosterkogelstraße in St. Andrä errichtet. Mehrere Millionen werden investiert. Einige Wohnungen stehen noch zum Verkauf an. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

So soll die neue Wohnanlage gegenüber dem Kloster und der Loretokirche in St. Andrä aussehen © KK

Im Frühjahr 2019 soll mit dem Bau begonnen werden und im Frühjahr 2020 alles bezugsfertig sein: Die Rede ist von einer Wohnanlage mit 19 Wohnungen auf Eigentumsbasis in der Klosterkogelstraße in St. Andrä. Bauträger ist die „Klosterkogelstraße Errichtungs GmbH“, die sich aus dem Ziviltechniker Gerhard Hanschitz, Gerhard Oswald von der Gebäudetechnik und Anlagenbau Oswald GmbH sowie aus dem Expeditions-Schiffbetreiber und Gastronomen Erich Graf zusammensetzt. Das Dreier-Gespann hat erst kürzlich das Kloster in St. Andrä gekauft.

„Wir investieren mehrere Millionen Euro in das Wohnprojekt gegenüber dem Kloster, einige Wohnungen sind bereits verkauft“, sagt Hanschitz. Quadratmeterpreis: ab 2715 Euro. Den knapp 2400 großen Grund dafür kaufte die Gesellschaft von der Gemeinde ab, der Baubescheid liegt vor.

Die einzelnen Wohnungen sind barrierefrei und 50 bis 100 Quadratmeter groß. „Es wird vier Gartenwohnungen und drei Penthousewohnungen geben“, sagt Sandra Hollauf, gewerberechtliche Geschäftsführerin der „Klosterstraße“, die sich mit Immobilienmakler Heinz Guntschnig um den Wohnungsverkauf kümmert. Anfragen sind bei Hollauf unter 0699 / 17 14 24 08 oder an office@sandrahollauf.at möglich.

