So soll das Bildungszentrum in Preitenegg bis Herbst 2019 aussehen © KK/Privat

In der höchst gelegenen Gemeinde im Tal steht 2019 ein Großprojekt an. Das Bildungszentrum soll nach einer vier Jahre langen Planungszeit im nächsten Jahr realisiert werden. Konkret soll das Volksschulgebäude vollkommen umgebaut werden. „Das oberste Stockwerk wird abgetragen und innen wird alles komplett umgekrempelt“, informiert Bürgermeister Franz Kogler (ÖVP). Kostenschätzung: rund 1,6 Millionen Euro. 75 Prozent übernimmt der Schulbaufonds des Landes, 25 Prozent – also 400.000 Euro – die Gemeinde.