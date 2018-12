Falsche Microsoft-Mitarbeiter Immer mehr Kärntner als Opfer von Internet-Betrügern

Betrüger gab sich als Mitarbeiter eines Softwarekonzerns aus und "erleichterte" Lavanttaler um 1000 Euro. Nicht der einzige Fall in den vergangenen Wochen in Kärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa

Es werden immer mehr Fälle in Kärnten bekannt: Betrüger geben sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter aus und hacken sich in die Computer ihrer Opfer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel nun auch ein 61 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf diese dreiste Masche rein.

Mehr zum Thema Achtung vor dreister Masche Arbeiterkammer warnt aktuell vor Computer-Hackern