Unbekannte Täter haben in einem Betrieb in St. Andrä eine Handkassa aufgebrochen und daraus mehrere tausend Euro gestohlen.

Die Täter stahlen Geld aus einer Handkassa (Symbolfoto) © Spofi - Fotolia

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, sind am Donnerstag in der Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr Unbekannte in einen Betrieb in St. Andrä im Lavanttal eingestiegen. Die Täter zwängten eine Handkasse auf und stahlen daraus einen Bargeldbetrag von mehreren Tausend Euro. Außerdem versuchten sie, weitere zwei Handkassen aufzuzwängen, was ihnen aber nicht gelang, da sie vorher von den Angestellten, die aus der Mittagspause zurückkehrten, gestört wurden.