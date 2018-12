Kleine Zeitung +

Lavanttal Dose explodiert: Mann erlitt Verbrennungen im Gesicht

Bei Isolierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus in St. Andrä kam es am Samstag zu einem Feuer. Die Gase aus einer Dose EU-Schaums entzündeten sich durch heißen Halogenstrahler. 58-Jähriger wurde verletzt.