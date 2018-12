Ende November wurde das Miele-Fachgeschäft in Wolfsberg aufgrund von Umsiedlungsplänen geschlossen. Das neue Geschäft werde ebenfalls im Süden von Wolfsberg eröffnen.

Ein Foto der Neueröffnung im Oktober 2013 © Schmerlaib

Seit 2013 gibt es mit dem Unternehmen Preissegger in Wolfsberg ein Miele-Fachgeschäft – und zwar in der Klagenfurter Straße 39a. Dieses wurde mit Ende November aufgrund einer Umsiedelung geschlossen. „Nach einer intensiven Planungsphase sind wir zu dem Entschluss gekommen, den jetzigen Standort aufzugeben und unsere weiteren unternehmerischen Vorhaben an einem neuen Standort weiterzuführen“, informiert Geschäftsführer Gerhard Preissegger.