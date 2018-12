Facebook

Die Wassergebühren erhöhen sich in Wolfsberg auf 1,55 Euro pro Kubikliter © AP

Diskutiert wurde im Gemeinderat nicht nur über das Budget sondern auch über die Gebühren. Diese wurden in den Bereichen Kanal, Wasser und Müll angehoben. „Wir wollen unsere hohe Wasserqualität erhalten, deshalb müssen wir handeln. Etwa 35 Millionen Euro müssen wir in den nächsten acht Jahren in die Instandhaltung des Netzes investieren“, begründet Stadtwerke-Referent Christian Stückler (SPÖ).

