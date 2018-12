1,2 Millionen Euro fließen in den Neubau des Tierheimes.

450.000 Euro gehen für Katastrophenschäden drauf.

985.000 Euro fließen in die Hochwasserschutzmaßnahmen und in die Planungsarbeiten.

916.000 Euro beträgt die Finanzierungsetappe für das Jahr 2019 für den Hohen Platz.

1,6 Millionen Euro fließen in den Wartungsdienst der Straßen. 800.000 Euro werden für die Schneeräumung aufgebracht.