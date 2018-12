Berufschüler gehen dem Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ auf den Grund. Noch bis zum 18. Dezember kann an der Fachberufsschule Wolfsberg eine Ausstellung besichtigt werden. Sie ist zwischen 8 und 19 Uhr zugänglich.

Direktor Norbert Aichholzer und Michael Neureiter, Präsident der Stille Nacht-Gesellschaft © Fachberufsschule

Aus Anlass der 200-jährigen Wiederkehr der Erstaufführung des Liedes „Stille Nacht, Heilige Nacht“ machen sich die Wolfsberger Berufsschüler auf Spurensuche und versuchen im Religionsunterricht zu interpretieren, welche Botschaften in den sechs Strophen des Weihnachtsklassikers von Joseph Mohr verborgen sind. Beleuchtet wird aber auch der geschichtliche Hintergrund, warum diese Botschaft vor 200 Jahren genau in Oberndorf so wichtig für die Menschen dort war.