Am Dienstag wurde die neue Maschinenhalle bei der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä eröffnet. Sie dient auch als Mehrzweckhalle. 200.000 Euro wurden in den Neubau investiert.

Die neue Maschinenhalle der LFS St. Andrä wurde eröffnet © LPD

Nach eineinhalb Monaten Bauzeit konnte am Dienstag die neue Maschinenhalle an der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä eröffnet werden. Rund 200.000 Euro wurden in den Neubau investiert, der einen mehrfachen Nutzen erfüllt: Er wird als Unterstellfläche für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, als überdachter Unterrichtsraum, als Lagermöglichkeit für Landtechnikprojekte der Schüler sowie als Unterstand für Tiere im Rahmen von Tierbeurteilungen im Unterricht benötigt.

Auf das Berufsleben vorbereitet

„Die landwirtschaftlichen Fachschulen sind Kompetenzzentren für unsere ländlichen Regionen, an denen die Schüler sehr praxisorientiert auf das Berufsleben vorbereitet werden. Das gilt in hohem Maße auch für die LFS St. Andrä“, betonte Agrarreferent Landesrat Martin Gruber bei der Eröffnungsfeier.

Hervorragende Schülerzahlen, regionale Vernetzung und die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung würden zeigen, dass die landwirtschaftlichen Fachschulen in Kärnten auf dem richtigen Weg sind. „Um diesen Erfolgskurz fortsetzen zu können, braucht es beste Rahmenbedingungen für den Unterricht“, so Gruber. Die nun eröffnete Mehrzweckhalle sei deshalb eine wichtige Investition in den Schulstandort.

Bei der Eröffnungsfeier anwesend waren Landtagsabgeordneter Hans Weber, Landtagsabgeordnete Claudia Arpa, Vizebürgermeisterin Maria Knauder, Schuldirektor Hans Muggi, der Leiter der Landwirtschaftsabteilung beim Land Kärnten Gerhard Hoffer sowie der Landesschulinspektor für die landwirtschaftlichen Fachschulen Alfred Altersberger.