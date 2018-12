Mit 1. Jänner übernimmt Sandra Fritzl den Juwelier Weißhaupt am Hohen Platz in Wolfsberg. Im Jahr 1999 hat sie bereits als Lehrling zur Einzelhandelskauffrau im Betrieb begonnen.

Karl und Silvia Weißhaupt mit Sandra Fritzl (Mitte) © Zarfl

Bereits seit dem Jahr 1976 existiert „Juwelier Weißhaupt“ am Hohen Platz in Wolfsberg. Mit 1. Jänner 2019 kommt es zu einem Inhaberwechsel. „Mein Mann und ich gehen gleichzeitig in den Ruhestand“, informiert Silvia Weißhaupt. Sandra Fritzl wird als neue Inhaberin tätig sein. „Sie wird den Betrieb mit neuen Schwung und Elan weiterführen“, ist Weißhaupt überzeugt. „Wir werden, wenn gebraucht, beratend und helfend zur Seite stehen.“