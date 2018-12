Die ÖBB präsentieren ihren neuen Fahrplan. In der Region gibt es wenig Veränderung. Wünsche von Kunden fanden jedoch Eingang. Damit wird Rückkehr von der Arbeit am Samstag erleichert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem 9. Dezember trat der neue Fahrplan der ÖBB in Kraft. Es gibt wenig Veränderungen © Markus Traussnig

Traditionell ändern die ÖBB jedes Jahr im Dezember ihre Fahrpläne. Das hat mehrere Gründe. Zum einem wurde die Auslastung der Züge während des abgelaufenen Jahres evaluiert. Somit werden die Abfahrzeiten an den jeweiligen Standorten der Auslastung angepasst. Zum anderen werden die Fahrpläne mit dem nationalen und internationalen Zugverkehr koordiniert, der ebenfalls steten Veränderungen unterworfen ist.

Für Aufregung hat im vergangenen Dezember die Tatsache gesorgt, dass eine Verbindung von Klagenfurt am Samstag nach Unterkärnten gestrichen worden war, nämlich der Zug mit Abfahrt um 18.06 Uhr in Klagenfurt. Ein Jahr lang verkehrten Frühabendzüge jetzt von Klagenfurt samstags um 17.06 Uhr oder um 19.06 Uhr in Richtung Wolfsberg. Damals kam es zu massiven Protesten von Bahnkunden. Betroffen waren vor allem Frauen, die in Klagenfurt im Handel arbeiten. Die Geschäfte schließen zwar um 17 Uhr, doch für die Angestellten war es unmöglich, den Zug um 17.06 Uhr zu erreichen. Da das Warten auf die nächste Verbindung zu lange war, nahmen viele am Samstag das Auto.

Zahlen und Fakten Angebot. Die ÖBB befahren in Kärnten mehr als 500 Schienenkilometer. Es gibt 106 Bahnhöfe und Haltestellen. Pro Jahr werden 5.15 Schienenkilometer gefahren. Rund acht Millionen Fahrgäste nützen die Bahn.

Österreich. In ganz Österreich werden pro Jahr 459 Millionen Fahrgäste und 115 Millionen Tonnen Güter befördert. Konzernweit arbeiten bei den ÖBB bei Bus und Bahn 41.107 Menschen, dazu kommen 1900 Lehrlinge.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Jetzt haben sie Grund zur Freude. Die Samstags-Verbindung um 18.06 Uhr wurde wieder in den Fahrplan aufgenommen. „Wir wollen ja kundenfreundlich sein, aber eine Änderung des bestehenden Fahrplans war nicht möglich. Jetzt konnten die Wünsche umgesetzt werden“, sagt, Pressesprecher der ÖBB, und fügt hinzu: „Es ist eine Riesenaufgabe, einen Fahrplan zu gestalten. Es wird sicher nicht möglich sein, auf alle Kunden Wünsche einzugehen, aber wir bemühen uns sehr.“In der Region ändert sich auf der Strecke zwischen Klagenfurt und Wolfsberg, die vor allem von Berufspendlern und Schülern genützt wird, recht wenig. Der erste Zug verlässt Klagenfurt zwischen Montag und Freitag um 4.46 Uhr und fährt bis Bleiburg, Richtung Wolfsberg geht es von Montag bis Samstag um 6.31 Uhr. Diese Verbindung wird von Schülern des Gymnasiums St. Paul frequentiert. Auch die Zugsverbindungen am späten Abend bleiben von Montag bis Freitag gleich: Die letzte S-Bahn verlässt Klagenfurt in Richtung Wolfsberg um 21.43 Uhr, von Wolfsberg aus fährt der letzte Zug um 21.29 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fahren die Züge Richtung Wolfsberg jetzt ab 12.06 Uhr bis zur Abfahrt um 19.06 Uhr im Zwei-Stunden-Takt.