Seit fünf Jahren ist die Lavanttalerin Marielies Auersperg die treibende Kraft hinter dem Millstätter Kino „Millino“, das am Donnerstag 60 Jahre alt wird.

Marielies Auersperg im 2013 wiedereröffneten „Millino“, das seither über 170 Plätze verfügt (vorher waren es 240) © Rie-Press

Die Digitalisierung der Kinos, die 2010 in vollem Gange war, gab weltweit vielen kleinen Kinos den Rest. Sie trauten sich nicht über die finanzielle Hürde, die diese Umstellung mit sich brachte. Auch im Kino in Millstatt stellte sich in diesem Jahr die Frage: investieren oder zusperren? Der damalige Betreiber Anton Tacoli wollte aufgeben. Das war für seine Schwester Marielies Auersperg aber keine Option.

