In Frantschach-St. Gertraud kam es am Montagmorgen zu Geruchsproblemen. Der Grund war eine technische Wartung bei der Firma Mondi. Die Ursachen wurden aber bereits behoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Wer am Montagmorgen in Frantschach-St. Gertraud die Fenster geöffnet hat, um durchzulüften und frische Luft in die Wohnung zu lassen, hat die Fenster vielleicht auch gleich wieder verschlossen. Der Grund: es stank. Im Umkreis der Firma Mondi kam es zu Geruchsbelästigungen.