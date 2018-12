Am Montag drangen unbekannte Täter in die Wohnung einer 48-jährigen Frau ein. Sie stahlen Schmuck sowie Bargeld.

© APA/Fohringer

Bisher unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag bis -abend in der Zeit zwischen 15 und 18.25 Uhr in die ebenerdig gelegene Wohnung einer 48 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ein.