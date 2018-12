Schüler engagierten sich für die Christkindlbriefaktion der Caritas. Sie erfüllten zwölf Wünsche im Wert von mehr als 400 Euro und beschenkten Menschen in Not und Erwachsene mit Behinderung.

Wolfsberger Schüler erfüllten Herzenswünsche in der Vorweihnachtszeit © Borg Wolfsberg

„Zu Weihnachten etwas Gutes tun": Unter diesem Motto stand auch heuer vor Weihnachten die Christkindlbriefaktion der Caritas. Alle Oberstufenklassen des Borg Wolfsberg sowie die 2a der Neuen Mittelschule am Borg griffen dem Christkind unter die Arme erfüllten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen mit Behinderung sowie Menschen in Not einen Wunsch.