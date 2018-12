Am Samstag geht die Veranstaltung „Frozen City“ in Wolfsberg über die Bühne. Der Schnee wird mit Lkw vom Berg ins Tal gebracht.

Markus Worofka und Manuel Karnouschek: "Wir sind den vielen Helfern sehr dankbar." © Varh

Von vorweihnachtlicher Stille ist an diesem Wochenende in der Innenstadt von Wolfsberg nichts zu spüren. Actiongeladene Stunts und waghalsige Sprünge stehen auf dem Programm. Der Getreidemarkt verwandelt sich am Samstag ab 14 Uhr zur „Frozen City“. Organisiert wird das Event vom „Freestyleclub Wolfsberg“ mit Markus Worofka und Manuel Karnouschek.