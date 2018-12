Künstler Heimo Luxbacher wurde für sein Projekt „Lebenskunst Altern – Begegnungen der Generationen" geehrt. In 20 Gemeinden wurde dieses umgesetzt.

Vertreter der Lavanttaler Gemeinden bei der Ehrung im Konzerthaus in Klagenfurt © Land Kärnten

Ein gemeinsamer kreativer Austausch von alten und jungen Menschen: Das ist die Grundidee des Projektes „Lebenskunst Altern – Begegnungen der Generationen“, welches in 20 Kärntner Gemeinden bereits umgesetzt wird. Als künstlerischer Leiter konnte der Lavanttaler Heimo Luxbacher gewonnen werden. Fünf seiner Projekte wurden im Rahmen einer feierlichen Stunde in Klagenfurt vom Land Kärnten ausgezeichnet. Als Resultat der Arbeit zwischen dem Künstler, den Gemeinden, Institutionen und Schulen sind unter anderem Foto-Lichtsäulen entstanden, die an öffentlichen Orten als Zeichen des generationenübergreifenden Miteinanders aufgestellt wurden.

Ausgezeichnet wurde die Gemeinde St. Andrä mit der Technischen Akademie, der Privaten NMS Maria Loretto und der Fachschule für Sozialberufe sowie die Gemeinde Wolfsberg mit der VS St. Johann, der NMS Wolfsberg, der NSMS St. Stefan, dem Pflegeheim SeneCura und der Fachberufsschule.