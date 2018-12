Koralmbahn Diese Funde brachten die Archäologen ans Tageslicht

Facebook

Regina Barlovits (rechts) und Stefan Timmerer erkunden mit einer Mitarbeiterin die Lage – die Steine im Hintergrund dürften von einer Schlichtung aus dem Mittelalter stammen © HUBERT BUDAI

Viel Zeit verbleibt den Archäologen bis zu den Bauarbeiten für die Koralmbahn im Bereich zwischen dem Südportal des Tunnels „Langer Berg“ und der Jauntalbrücke nicht mehr für Sondierungen und Sicherungsarbeiten. Seit Mitte 2016 ist der Archäologische Dienst Kärnten unter der Leitung von Regina Barlovits und dem örtlichen Ausgrabungsleiter Stefan Timmerer mit einem Dutzend Mitarbeitern – im Sommer sind es mehr – damit beschäftigt, im Trassenbereich Verdachtsflächen zu erkunden und historisch relevante Fundstücke für die Nachwelt zu sichern, bevor der Boden mit den neuen Gleisanlagen endgültig versiegelt wird.

Mithilfe von Baggern wurden seither bereits mehrere Hektar solcher Verdachtsflächen bis auf eine Tiefe von etwa eineinhalb Meter bis zum Untergrund Zentimeter für Zentimeter abgetragen. Dabei konnten die Archäologen bisher Fundstücke aus drei maßgeblichen Epochen von der Frühgeschichte bis zum Mittelalter freilegen und sichern. „Die ältesten Funde belegen eine bronzezeitliche Siedlung. Dann gibt es noch Fundstücke aus der Hallstattzeit und eine römische Besiedelung, die im selben Bereich stattgefunden hat“, sagt Barlovits. Diese Sondierungsfläche vor der Jauntal-brücke wurde vor wenigen Tagen geöffnet Foto © HUBERT BUDAI

Gemauerte Gebäude wurden jedoch bisher nicht gefunden. Außer im Bereich von Heiligengrab, wo man auf die Fundamente eines Gehöfts gestoßen war, das schon im Josephinischen Kataster (Mitte 18. Jahrhundert) ausgewiesen ist und genau der Lage im Katasterplan entspricht. Dieses dürfte aber dem Spätmittelalter zuzurechnen sein. Was vor allem immer wieder gefunden wird: Scherben von Gebrauchskeramik quer durch alle Epochen von der Bronzezeit bis in die Gegenwart.

Die ergiebigsten Fundstellen befinden sich im Bereich um den Bahnhof Eis-Ruden und das Urbas-Werk. Dort ist man jüngst auf die Grundmauern eines Gehöfts gestoßen und drei Urnengräber.

Das Fundament eines spätmittelalterlichen-frühneuzeitlichen Gehöfts wurde freigelegt Foto © ARCHÄOLOGISCHER DIENST KÄRNTEN

„Was auf einen Friedhof und eine kontinuierliche Besiedelung der Gegend hinweist“, sagt Barlovits. Die Keramik lasse darauf schließen, dass es sich um Brandbestattungen aus dem Zeitraum von der Bronze- bis zur Eisenzeit handeln könnte. In diesem Fall soll ein Gefäß durch das Zusammensetzen der Scherben rekonstruiert werden. In einer ehemaligen Schottergrube in der Nähe stieß man auch auf eine Gewandspange etwa ab Anfang des 1. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. „Die Urnengräber haben wir bereits winterfest gemacht, aber wir werden uns im Frühjahr weiter damit beschäftigen“, sagt Barlovits. Drei Jahrtausende: Bronzenadelteil, Fibel und eine Münze von 1940 Foto © HUBERT BUDAI

Zurzeit werden entlang des Bahndamms vor der Jauntalbrücke Sondierungsflächen vorbereitet. Gearbeitet wird noch, wie bereits im vergangenen Jahr, solange es die Witterung zulässt.

Bauzeiten im Bereich Eis im Überblick

Noch sind im Bereich des Bahnhofes Eis-Ruden die Archäologen am Werk. Vonseiten der ÖBB laufen die Vorbereitungen auf den Bau der Koralmbahn in diesem Abschnitt im Hintergrund aber bereits auf Hochtouren. „Das Baulos 50.5 umfasst eine Länge von rund 1,7 Kilometern. Geplanter Baubeginn ist im Februar 2020, das Bauende sollte dann im Dezember 2023 erfolgen“, sagt Stefan Gram von der ÖBB-Infrastruktur AG.

So wird die Koralmbahn nach der Fertigstellung nach dem Tunnelportal in Richtung Süden mit der Überführung der Lavamünder Bundesstraße beim Urbas-Werk aussehen Foto © KK/OEBB

Die Freistrecke Eis schließt im Süden an die Tunnelkette Granitztal an und verläuft bis zur Jauntalbrücke. Die Bundesstraße wird die Bahnstrecke nach der Fertigstellung nicht mehr unterqueren, sondern über eine Brücke führen. Das örtliche Wegenetz wird angepasst.

