Musikklassen: VS 1 Klagenfurt, VS Gmünd, VS Großkirchheim, VS Hermagor, VS Himmelberg, VS Kötschach-Mauthen, VS Köttmannsdorf, VS Millstatt, VS St. Marein, VS St. Veit, VS Steinfeld, VS West Spittal, VS Wolfsberg Bildungswelt Maximilian Schell