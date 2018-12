Regen und Wind waren so in Kärnten noch nie dagewesen: Der Oktober-Sturm brachte auch die ZAMG-Meteorologen an die Grenzen ihrer Modelle. Eine Bilanz mit Ausblick.

Die Valentinalm nach dem Sturm im Oktober 2018 © Bundesheer

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Mittwoch in Klagenfurt ihre Analyse des verheerenden Unwetters Ende Oktober in Kärnten gezogen. Damals wurden Höchstmengen an Regen und Höchststärken beim Sturm gemessen.