Anita Gritsch präsentiert ihr nächstes Kinderbuch. Die Idee für "Ameise, Sandkorn & Träne" hatte sie bei einem Aufenthalt in Griechenland. Es ist bereits das zweite Kinderbuch der Wolfsbergerin.

Anita Gritsch aus Wolfsberg mit ihrem neuen Buch „Ameise, Sandkorn & Träne“ © KK/Privat

Nachdem die gebürtige Wolfsbergerin Anita Gritsch vergangenes Jahr ihr erstes Kinderbuch „Emil the lime“ erfolgreich herausbrachte, ist bereits das nächste fertig. In „Ameise, Sandkorn & Träne” begleitet der Leser diese drei unterschiedlichen Persönlichkeiten auf einer abenteuerlichen Reise durch ihre Miniaturwelt. Unfreiwillig treffen sie aufeinander, kommen dann auch noch vom Weg ab, aber schlussendlich finden sie mit etwas Glück doch alle an ihr Ziel. „Auf eine leichtherzige Art zeigen sie uns, dass sich viele Dinge von selbst ergeben, wenn man sich erst einmal auf den Weg macht“, erklärt die Autorin.

