Mit dem „Mad Monkey’s“ und dem „Safe House“ eröffneten zwei neue Lokale im Süden von Wolfsberg. Am 8. Dezember kommt Samy Deluxe ins Lavanttal.

Dennis Habermann eröffnete das Lokal "Mad Monkey’s" © Sandra Zarfl

Starlight, Metropol, Tollhaus, Clubwerk: In der Vergangenheit hatte die Disco im Süden von Wolfsberg verschiedene Betreiber – und Namen. Ende November wurde dem Lokal in der Klagenfurterstraße 49a wieder neues Leben eingehaucht. Unter dem Namen „Safe House“ kann nun auf rund 150 Quadratmetern getanzt werden. „Bei uns soll es einen sicheren Ort zum Feiern geben“, informiert Leiter Christoph Pirker. Zudem gebe es eine eigene mietbare „Launch Area“ für rund 50 Leute. Vor Eröffnung wurde die Disco modernisiert. Die Musik soll „bunt gemischt sein“. „Club, Stadl und mehr ist unsere Devise. Aber auch DJs aus ganz Österreich laden wir in unser Lokal ein. Jede Woche planen wir auch zwei Mottopartys“, fährt Pirker fort. Mottos können sein: „Millennium Party“ , „1 Euro Party“ oder „Alles ist möglich Friday“. Betreiber Christoph Pirker (links) und DJ Sven Cwinkls im „Safe House“ Foto © Sandra Zarfl