Lavanttal Hebalm eröffnet die Langlaufsaison

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Am Freitag ist das Langlaufzentrum auf der Hebalm bereits in die diesjährige Saison gestartet. Sowohl die klassische als auch die Skating-Loipe sind präpariert. „Die Loipen befindet sich in einem guten Zustand. Lediglich in und entlang der klassischen Spur kann es ein paar schlechte Stellen geben“, sagen die Betreiber. Der Skiverleih hat auch bereits geöffnet, täglich von 9 bis 16 Uhr.

Nachdem das Skigebiet auf der Hebalm geschlossen wurde, wurde 2016 rund um Obmann Norbert Riedl ein Verein gegründet, damit auf der Hebalm weitherhin Wintersport ausgeübt werden konnte. Die Vereinsmitglieder investieren viel ehrenamtliche Zeit, um die Loipen zu spuren und die Hebalm zu beleben. Ausreichend Schnee lädt auf der Hebalm zum Langlaufen ein Foto © KK/Verein