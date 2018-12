Facebook

Von links: Johann Jantschgi, Rosemarie Schein, Johann Mößler, Franz Zarfl, Gerhard Marzi, Reinhard Stückler, Otmar Maier, Gerhard Marzi jun, Helga Leopold und Hans Mikl © Sandra Zarfl

Jahr für Jahr gehen im Schnitt 20 landwirtschaftliche Betriebe im Lavanttal verloren. Zählte man zu Beginn der statistischen Aufzeichnungen 1995 im Bezirk noch 2400 aktiv wirtschaftende landwirtschaftliche Betriebe, sind es aktuell nur noch 1707. Jene Betriebe, die sich entscheiden, die Bewirtschaftung aufzugeben, verschwinden jedoch nicht von der Bildfläche. Sie werden verpachtet oder es entstehen durch Übernahmen größere Betriebseinheiten.

„Wolfsberg ist der Bezirk mit der intensivsten landwirtschaftlichen Struktur in Kärnten. Wir haben die höchsten Pachtzinse und die höchsten Verkehrswerte in ganz Kärnten. Flächen in Tallagen sind heiß begehrt, da überbieten sich gleich einmal fünf Betriebe bei den Pachtpreisen“, weiß Johann Jantschgi, Leiter der Landwirtschaftskammer-Außenstelle Wolfsberg.

Für Flächen in Bergregionen gibt es hingegen „kaum Nachfrage, weil alles händisch zu bearbeiten ist“, erklärt Jantschgi. Und solche Betriebe gibt es zur Genüge: 60 Prozent aller Höfe im Bezirk sind Bergbauernbetriebe mit den Zonen 3 oder 4. „Das Lavanttal ist ein extremes Bergbauerngebiet. Viele Betriebe befinden sich in Gräben oder auf Hängen. Nur in Spittal ist die Dichte an Bergbauernbetrieben höher“, weiß Jantschgi.

Kleinstrukturierte Höfe im Bezirk

Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe im Tal sind kleiner als 20 Hektar. „Unser Bezirk ist von einer kleinstrukturierten Land- und Forstwirtschaft gekennzeichnet", sagt Jantschgi und fügt hinzu: „Die Tendenz geht jedoch dahin, dass durch die Zusammenlegung von Höfen größere Betriebseinheiten entstehen. Manche wagen auch den Schritt vom Nebenerwerb in den Vollerwerb, da sie mit der Arbeit daheim mehr als ausgelastet sind", so Jantschgi. Die Statistik der Landwirtschaftskammer zeigt, dass nur ein Drittel der Betriebe im Vollerwerb geführt werden.

Heute wurden die bäuerlichen Familien für ihr jahrzehntelanges Engagement geehrt.

„Wir haben jährlich einige Betriebe, die sich spezialisieren und sich für den Vollerwerb entscheiden“, erklärt Jantschgi. Das gehe oft im Zuge von Hofübergaben vonstatten. Die diesjährige Hofübergeberehrung der Landwirtschaftskammer Wolfsberg ging gestern im Reiterhof Stückler in St. Margarethen über die Bühne. Somit sind nun 40 Betriebe im Tal offiziell in jüngeren Händen (Infobox links).

Einzelberatungen für Hofübergeber

Da Hofübergaben nicht immer reibungslos ablaufen, bietet die Landwirtschaftskammer in ihrer Außenstelle in der Herrengasse in Wolfsberg Hilfe in Form von kostenlosen Einzelberatungen an und informiert über Förderungsmöglichkeiten, Rechts-, Sozial- und Steuerfragen. „Im Vertragsentwurf legen wir alles fest. Von der sozialen Absicherung der Hofübergeber bis hin zum Erbteil für weichende Geschwister“, sagt Jantschgi, der in den letzten 35 Jahren rund 700 Betriebe bei der Übergabe begleitet hat. Erlebt hat er viel. „Oft gibt es noch ein harmonisches Zusammenleben, doch manchmal fliegen so richtig die Fetzen und es kommt zu Handgreiflichkeiten, bei denen man dazwischengehen muss. In Einzelfällen gibt es sogar weichende Geschwister, die mit Anwälten kommen“, sagt Jantschgi.

„Die Wohnverhältnisse sind zu einer zentralen Frage geworden. Wir empfehlen den Übergebern und Übernehmern getrennte Wohneinheiten, da auf engstem Raum immer Konfliktpotenzial gegeben ist“, sagt Jantschgi. Auch die Pflege und Altersbetreuung der Hofübergeber wird besprochen. „Nachdem sich die pensionsrechtliche Absicherung stark verbessert hat, werden die Hofübergeber immer jünger. Zumindest, sofern die familiäre Situation passt. Doch das ist nicht immer der Fall und so übergeben manche erst an der Friedhofstür“, spricht Jantschgi aus Erfahrung. Auch Gerhild Gutschi aus Theißenegg erhielt für ihre 36 jahre lange Bewirtschaftung eine Ehrung Foto © Sandra Zarfl

40 Bauernhöfe sind nun in jüngeren Händen Hofübergeberehrung. Gestern wurden 40 Hofübergeber beim Reiterhof Stückler in St. Margarethen geehrt. Bei der Feier wurde den bäuerlichen Familien für ihr jahrzehntelanges Engagement gedankt. Überreicht wurden die Ehrenurkunden von Präsident Johann Mößler, LK-Außenstellenleiter Johann Jantschgi, Kammeramtsdirektor Hans Mikl, den Kammerräten Helga Leopold, Franz Zarfl, Rosemarie Schein und Reinhard Stückler sowie den Bildungsreferenten des Bezirkes

Übergeberfamilien. Von den 40 Übergebern wollen fünf nicht genannt werden. Hier die restlichen 35 Übergeber im Überblick:

Bad St. Leonhard. Maria Riegler vlg. Schaffer; Luise Scharf vlg. Sauerbrunnliedl; Cäcilia und Reinhold Waich vlg. Krameranderl

Frantschach-St. Gertraud. Anna und Gotthard Cevsar vlg. Kasparbauer; Monika und Hermann Sorger vlg. Moosbauer; Peter Tatschl vlg. Gratz; Gertrude und Franz Weber

Lavamünd. Juliane und Anton Pajnik vlg. Fastl; Raimund Heimo Riegler vlg. Achatz

Preitenegg. Renate und Hermann Joham vlg. Jogen

St. Andrä. Karl Gaugg vlg. Muhr; Annemarie und Johann Jäger vlg. Bacher; Maria und Robert Koglek vlg. Oberer Maier; Franz Kollmann vlg. Brüchl; Christa und Otmar Mattl vlg. Arland; Helga und Alfred Pongratz vlg. Neubauer; Reinhilde Leopoldine und Willibald Schilcher vlg. Krainer; Margit und Ewald Sebernig vlg. Gichel; Herta und Eduard Vallant vlg. Mohlhof

St. Georgen. Irmgard und Gabriel Mitterbacher vlg. Edenmarchl

St. Paul. Günther Kogelnig vlg. Wiesenbauer; Herta und Balthasar Nuk vlg. Schadbacher

Wolfsberg. Maria und Karl Eberhard vlg. Albl; Maria und Erwin Furian vlg. Friesacher; Maria und Markus Gritsch vlg. Kasparhöller; Gerhild Gutschi vlg. Eberhard; Gottfrieda und Karl Kampl vlg. Eberhard; Maria und Franz Krenn vlg. Recker; Ilse und Herbert Leopold; Gerhard Marzi vlg. Knapp; Michaela und Ernst Josef Paier vlg. Fischer; Charlotte und Matt-häus Rossmann vlg. Schifter; Gerhard Schönhart vlg. Pachatz; Ferdinand Theuermann vlg. Stoff

