Das Ziegelwerk Brenner in St. Andrä, das heuer die Wienerberger Österreich GmbH übernommen hat, wurde um 600.000 Euro modernisiert. Die Verpackungsanlage wurde erweitert.

Das Ziegelwerk wurde in diesem Jahr modernisiert © Wienerberger/Rudolf

Seit mehr als 60 Jahren erzeugt das Ziegelwerk Brenner am Standort in Schönweg bei St. Andrä Ziegel. Anfang 2018 übernahm die Wienerberger Österreich GmbH das Werk und seine Mitarbeiter. Heuer hat das Ziegelwerk rund um Werksleiter Rainer Wirth rund 600.000 Euro in die Modernisierung des Standortes im Lavanttal investiert.

