Das Wolfsberger Rathaus erstrahlt als Zeichen gegen Gewalt an Frauen in der Farbe Orange. Der Soroptimist Club Wolfsberg/Lavant lädt außerdem zum Benefizbrunch am Samstag.

Bis 10. Dezember wird das Rathaus Wolfsberg orange bestrahlt © Markus Traussnig

Durch die Kampagne „Orange the World“ soll weltweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden. Seit 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, werden acht Gebäude in Kärnten 16 Tage lang orange bestrahlt. Darunter das Wolfsberger Rathaus.

Der Soroptimist Club Wolfsberg/Lavant unterstützt die Aktion und lädt Samstag, ab 9.30 Uhr zum Benefizbrunch in das Café Aldershoff. Dabei kann man sich über Gewaltverhinderung und Maßnahmen bei Gewalt informieren und für einen guten Zweck spenden.

Karten gibt´s um 22 Euro bei den Club-Mitgliedern, in der Apotheke Maria Hilf, bei „Red Zac“ Schlossinger und der Drogerie Megymorecz.