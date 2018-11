21-Jähriger chattete mit Frauen aus "seiner Nähe" und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor. Danach forderten die Betrüger von ihm Geld. Der Unterkärntner bezahlte zwei Jahre lang.

Eine "Nachbarin" erleichterte einen 21-Jährigen um viel Geld © Fotolia/Alterfalter

Ein Mann (21) aus Unterkärnten nahm über ein Zeitfenster von etwa zwei Jahren fünf oder sechs „Freundschaftsanfragen“ in einem sozialen Netzwerk von scheinbar in der Nähe wohnhaften Frauen immer wieder an.