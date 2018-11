Facebook

Über seine Goldmedaille freut sich Bodybuilder Klaus Drescher © KK

Auf erfolgreiche Tage blickt der Spielberger Klaus Drescher zurück. Bei seiner ersten Teilnahme bei der Mr. Universum-Wahl des Verbandes Nabba in Birmingham holte er den Vizetitel. Das freut den Muskelmann besonders, denn sein großes Vorbild heißt Arnold Schwarzenegger – und: „Schwarzenegger holte bei seinem ersten Antreten bei diesem Bewerb im Jahr 1966 auch den Vize-Mr. Universum-Titel“, so Drescher.



Wenige Tage später schaffte Drescher als erster Österreicher in Amsterdam den Sieg bei den William Bonac Classics der IFBB: „Ich konnte nicht nur meine Klasse gewinnen, sondern holte auch den Gesamtsieg.“ Dadurch erhielt er die Profilizenz der IFBB, dem höchsten Bodybuilding-Verband.



Gewinnt er in dieser Klasse einen weiteren Wettkampf, darf er bei Mr. Olympia in Las Vegas antreten: „Das ist der höchste Titel in diesem Sport“, freut sich der 31-Jährige, der in der Szene auf den Spitznamen Serratus (Sägezahnmuskel) hört und schon einige Titel geholt hat.

