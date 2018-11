Barbara Rogl eröffnet am 7. Dezember in St. Andrä ein neues Taschengeschäft.

Barbara Rogl in ihrem neuen Geschäft in St. Andrä © Sandra Zarfl

Barbara Rogl ist in St. Andrä keine Unbekannte. In ihren Geschäftsräumlichkeiten an der Hauptstraße hat sie sowohl neue als auch gebrauchte Mode verkauft. Nun eröffnet sie am 7. Dezember ihren „BR – Taschenstore“ mit rund 60 Quadratmeter Geschäftsfläche über dem Abholmarkt in St. Andrä.