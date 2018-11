Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Magnes ist Weltraumforscher © KK/Privat

Als der Chordirektor der Wiener Sängerknaben an einem Februartag des Jahres 1976 die dritte Klasse der St. Andräer Volksschule betrat, um junge, talentierte Sänger zu rekrutieren, dachte der junge Werner Magnes wohl nicht im Traum daran, dass er sich einmal der Erforschung des Weltalls und seiner Geheimnisse widmen wird. Seine Kindheit bewegte sich also zwischen Wien und seiner Heimat St. Andrä, an die er bis heute lebhafte Erinnerungen hat.

Nach der Matura am Stiftsgymnasium St. Paul zog es Magnes für das Toningenieur-Studium an der Technischen Universität nach Graz. „So konnte ich mein Interesse für die Musik und die Physik vereinen“, erzählt der Wahlgrazer. Auf der Suche nach einem Ferialjob stolperte Magnes schließlich 1992 über das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dort arbeitet er bis heute.

„Mein Ferialjob dauert jetzt also schon 26 Jahre“, merkt er schmunzelnd an. Seit 2015 ist Magnes auch stellvertretender Direktor des Instituts, das sich immer wieder an international renommierten Projekten beteiligt. Die Erforschung des Sonnensystems mit Magnetfeldmessung ist das Haupttätigkeitsfeld des Wissenschaftlers. „Wie mit Röntgenaugen schaue ich also unter die Oberfläche von Planeten, Monden, Kometen und Asteroiden“, erläutert Magnes.

Ab zum Merkur Raumsonde. „BepiColombo“ ist eine vierteilige Raumsonde, die am 20. Oktober zum Merkur startete und 2025 dort landen soll. Die Sonde ist nach dem Spitznamen des 1984 verstorbenen italienischen Mathematikers Giuseppe Colombo benannt, der sich um die Merk urerkundung besonders verdient gemacht hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Ein Meilenstein seiner bisherigen Karriere ist nun der Start der „BepiColombo“-Mission, die zwei Magnetometer zum sonnennächsten Planeten Merkur bringen wird. Diese Geräte sind unter Federführung des Grazer Instituts für Weltraumforschung entwickelt worden, wobei Magnes hier als Leiter der Forschungsgruppe fungiert.Aber auch abseits des Berufes genießt der Exillavanttaler den Puls der Stadt. Unweit des Schlossberges lebt der Familienmensch mit seiner Frau Angelika, die ebenfalls aus St. Andrä stammt. Die drei Töchter Teresa, Elisabeth und Hannah sind schon erwachsen und verfolgen ihre eigenen Ziele.Die Merkur-Sonde, die am 20. Oktober zum Merkur startete, soll übrigens laut Plan 2025 am Planeten landen. Auf die Frage, was Magnes bis dorthin machen will, fällt ihm leicht eine Antwort ein: „Forschen, forschen, forschen! Außerdem gebe ich sehr gerne Vorträge, wie vor Kurzem auch in meiner Heimatstadt St. Andrä anlässlich des 80. Geburtstages meines Vaters.“ Dem Lavanttal ist er also weiter verbunden.