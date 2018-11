Facebook

Als Autor holt sich Ragger Inspiration in der Wüste © KK/Privat

Viel Literatur, prachtvolle Bildbände, feine Handwerkskunst: Rechtzeitig vor Weihnachten legt der Wolfsberger Verleger und Autor Gernot Ragger ein umfangreiches Büchersortiment vor, das auch bei Veranstaltungen präsentiert wird. Den Anfang macht am Montag eine Lesung mit Rebecca Scharf um 18 Uhr im Robert-Musil-Institut in Klagenfurt. „Ich werfe meinen Hunger aus“ nennt sich ein dichtes Stück Prosa der Autorin. Veronika Rohrhofer, eine in Australien lebende Jaklingerin, hat für ihre Handarbeiten, die mit dünnsten Fäden gefertigt werden, bereits zahlreiche Preise eingeheimst. Ihre Kunststücke werden in „Fadenkunst“ vorgestellt. Die außergewöhnliche Handwerkerin ist bei der Buchpräsentation am 29. November um 17 Uhr im Gasthof Deutscher in St. Andrä persönlich anwesend.

Weiters beim Verlag „der wolf“ erschienen: Ein prachtvoller Fotoband mit Aufnahmen von Luca Tribondeau, in dem der Freestyler eine neue Facette seiner Persönlichkeit zeigt. Der Historiker Alexander Verdnik stellt in „Blutspur durch Kärnten“ historische Kriminalfälle dar und widmet sich in „Ideologie und Schule“ der NS-Zeit in der ehemaligen Hauptschule von St. Andrä. Gernot Ragger selbst legt mit „blutleer“ und „hungrige schritte“ Zeugen seiner eigenen Autorenschaft vor. Noch mehr Bücher gibt es im Internet unter www.raggernot.net