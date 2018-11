Neues statistisches Handbuch Das Leben im Lavanttal in Zahlen gegossen

Facebook

Das Benediktinerstift in St. Paul ist Ziel vieler Besucher © KK/Privat

Wie viele Hirsche wurden erlegt? Wie lang ist die Lavant? Und wie viele Sonderfahrzeuge gibt es im Bezirk? Die Antworten auf diese Fragen liefert das neue Statistische Handbuch des Landes Kärnten.

6314 Besucher fanden im Vorjahr den Weg ins Stift in St. Paul. 2016 waren es 6466 Personen. 5286 Besucher schauten im Museum im Lavanthaus vorbei. 2016 waren es dort 3921 Personen. Am 12. November eröffnete das Museum im Lavanthaus die neue Ausstellung über die britische Besatzungszeit in Kärnten im Rathaus.

Waidmannsheil: 118 Hirsche wurden erlegt Mehrere Tausende Male hatten die Jäger im Lavanttal im Vorjahr „Waidmannsheil“. Insgesamt wurden im Vorjahr 569 Stück Rotwild (darunter 118 Hirsche) und 3521 Stück Rehwild (darunter 1234 Böcke) erlegt. Zur Strecke gebracht wurden darüber hinaus 259 Stück Gamswild. Und 213 Mal zielten die Jäger erfolgreich auf Federwild.

58,46 Kilometer. So lang ist die Fließstrecke der Lavant, nach der das Lavanttal benannt wurde. Die Lavant durchfließt ein Einzugsgebiet von 969 Quadratkilometern. Der Name bedeutet „weißglänzender Fluss“. Foto © Martina Schmerlaib

37,8 Hektar weniger Wald Knapp 38 Hektar Waldfläche wurden 2017 im Bezirk gerodet. Der größte Teil davon, nämlich 30,6 Hektar, kam der Landwirtschaft zugute. Darüber hinaus wurden 1,7 Hektar Waldfläche für die Elektrizitätswirtschaft, 1,1 Hektar für Sport und Tourismus, 1,1 Hektar für Wohnbau und 0,8 Hektar für Straßen und Wege gerodet. 268.719 Erntefestmeter Holz wurden im Tal geschlägert. Bei 22,5 Prozent davon handelte es sich um Schadholz. 13.750 Festmeter waren vom Borkenkäfer befallen.

Insgesamt 489 Babys – 216 davon in der Bezirksstadt Wolfsberg – konnten die Lavanttaler im vergangenen Jahr in ihre Arme schließen. Mehr als die Hälfte aller Babys, nämlich 292, kamen unehelich zur Welt. Foto © Alena Ozerova - stock.adobe.com

268 Ehen. So viele wurden im gesamten Lavanttal geschlossen. 139 entfielen dabei auf die Bezirksstadt Wolfsberg. Die wenigsten Hochzeiten, nämlich vier, hatte Preitenegg. Foto © Hetizia - Fotolia Im Vorjahr verstarben ins-gesamt 572 Personen im Lavanttal. Es verstarben um 83 Personen mehr, als Lavanttaler Babys auf die Welt kamen. In der Bezirksstadt selbst verstarben 240 Personen. Foto © racamani - Fotolia

Beschäftigung 3206 Arbeitsstätten scheinen im Bezirk in der Statistik auf. 1238 Unternehmer haben keinen Angestellten, 24 Betriebe beschäftigen 100 Mitarbeiter und mehr.

200 Ärzte sind im Tal tätig, darunter 111 Männer und 89 Frauen. 42 haben einen Kassenvertrag. Neun öffentliche Apotheken und vier Hausapotheken gibt es. Foto © rogerphoto - stock.adobe.com

