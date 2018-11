Jeden Samstag bis Weihnachten zeigt Günther Silberberger, was hinter seiner Glaskunst steckt. Im ehemaligen Sudhaus in Wolfsberg kann man ihm über die Schulter schauen.

Günther Silberberger (rechts) beim Formen einer Glaskugel © Schmerlaib

Mitte Juli eröffnete Günther Silberberger im 600 Jahre alten ehemaligen Sudhaus in Wolfsberg ein eigenes Atelier. Seither haben viele Wolfsberger Interesse an der Kunst bekundet. „Und so haben wir uns entschlossen, vorerst einmal jeden Samstag bis Weihnachten um 15 Uhr die Tore zu öffnen, damit sich die Menschen über das Glasblasen und die künstlerische Gestaltung von Glas informieren können“, sagt Silberberger, der eigentlich aus Schwaz in Tirol stammt.

