St. Gertraud Zwei neue Firmen siedeln sich in Zellach an

Die Firma „AS Dach“ baut bereits in der Gewerbezone in Zellach, im Frühjahr kommt das Allradcenter Paulitsch mit einem neuen Standort dazu. Seit Juni haben sich in der Gewerbezone zehn Betriebe angesiedelt.