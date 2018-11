Am Samstag findet der HAK-Ball im Kuss Wolfsberg statt. Die Band „Van Zirben“ und „DJ Blackout“ werden für Stimmung sorgen. Um 20.30 Uhr beginnt die Eröffnungspolonaise.

Die steirische Band „Van Zirben“ wird beim HAK-Ball für Stimmung sorgen © KK/Band

Es darf wieder getanzt und die glänzenden Ballroben dürfen ausgeführt werden: und zwar am kommenden Samstag, 24. November, im Kulturstadtsaal Kuss in Wolfsberg. Die Maturaklassen der Handelsakademie laden zum alljährlichen Abschlussball ein, der heuer unter dem Motto „Welcome to fabulous HAK Vegas – Um jede Note wird gepokert“ steht.

Für Stimmung auf dem Tanzparkett wird die vierköpfige Party-Band „Van Zirben“ aus dem steirischen Obdach im Ballsaal sorgen, heiße Disco-Rhythmen kommen hingegen von „DJ Blackout“. Einlass am Samstag ist bereits um 19 Uhr, der Ball selbst startet dann um 20.30 Uhr mit der traditionellen Eröffnungspolonaise.

Karten bei den Schülern erhältlich

Karten für den Ballabend sind im Vorverkauf um 15 Euro bei allen Schülern sowie beim Schulbuffet im Wolfsberger Schulzentrum erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro. Abendgarderobe ist erwünscht, es herrscht Ausweispflicht.

Wolfsberg. Maturaball der HAK Wolfsberg. Kulturstadtsaal Kuss, Samstag, 24. November. Einlass um 19 Uhr, Ballbeginn um 20.30 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es bei den Schülern und beim Schulbuffet um 15 Euro. An der Abendkasse kosten sie 17 Euro.