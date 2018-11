Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages Warum diese Manufaktur online top ist

Die Lavanttaler Manufaktur Müller wurde Mittwochabend bei der "Top of Webshop"-Gala der Wirtschaftskammer Kärnten im Casineum in Velden für ihren Online-Auftritt in der Kategorie "Start-up" ausgezeichnet.