Um Tiere noch besser vermitteln zu können, wird das Tierheim Wolfsberg verstärkt auf Facebook aktiv sein. Auch Paten werden gesucht. Am Freitag wird zum Benefizkonzert geladen.

Alexander Storfer wird beim Charity-Konzert am Freitag auftreten © Privat

Nicht nur im Advent, sondern das ganze Jahr über, ist der Wolfsberger Tierschutzverein auf die Hilfsbereitschaft der Menschen angewiesen. „Deshalb möchten wir noch einmal auf die Möglichkeit von Tierpatenschaften hinweisen“, sagt Obmann Johann Schober. Eine Patenschaft kostet 25 Euro im Monat.

Aber auch für eine ehrenamtliche Mithilfe kann man sich anmelden – etwa für Spaziergänge oder Einkäufe. Um auch die Tiervergabe stärker in den Fokus zu stellen, werden die Vierbeiner künftig mit genauer Charakterbeschreibung auf Facebook unter „Tierheim Wolfsberg“ zu finden sein. Außerdem wird derzeit an einer neuen Homepage gearbeitet.

„Wir haben in diesem Jahr zwar sehr viele Hunde vermittelt, im selben Atemzug aber sehr viele Katzen aufgenommen“, sagt Schober. Zur Abdeckung der Kosten für die artgerechte Tierhaltung wird nun zu einem Benefizkonzert mit Pianist Alexander Storfer geladen. Dieses findet am Freitag um 19 Uhr im Cafino am Offnerplatzl statt.

